«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?»

Ведомости

«АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу службы.

Заявки на регистрацию были поданы 17 февраля. Товарные знаки планируется зарегистрировать по классам № 9, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 и 41 международной классификации товаров и услуг – безалкогольные напитки, кожа и изделия из нее, игрушки и игры, автомобили и запасные части к ним, печатные издания, обувь и одежда, реклама, передача сообщений, изображений и постановка шоу.

Фразу «Можно, а зачем?» произнес на интервью директор продуктовых программ «АвтоВАЗа» Олег Груненков. Так он ответил на вопрос, может ли завод выпустить аналог BMW X5.

