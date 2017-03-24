Миноритарии «Транснефти» получат дивиденды не ниже, чем государство

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию «Транснефти», не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Такие изменения в устав компании были внесены 24 марта, следует из раскрытия информации. Решение принято распоряжением Росимущества от 22 марта.

Также в уставе прописано, что по итогам финансового года общее собрание акционеров «Транснефти» принимает решение о направлении 10% чистой прибыли компании по итогам указанного года на выплату дивидендов по всем привилегированным акциям.

Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев, из них самый крупный – группа компаний UCP Ильи Щербовича.

«У «Транснефти» отличный бизнес с высокими показателями прибыльности и стабильным денежным потоком, - прокомментировала изменения в устав «Транснефти» представитель UCP Ирина Ланина. - Только что компания опубликовала отличные финансовые результаты за 2016 г. Признание акционерами дивидендного паритета повышает инвестиционную привлекательность компании. Это позитивная новость не только для акционеров «Транснефти», но и для всего российского фондового рынка».

Компания выполнила распоряжение Росимущества, внеся изменения в устав, говорит представитель «Транснефти». В последние годы компания давала рекомендации правительству, согласно которым дивиденды на привилегированную акцию из расчета на одну акцию должны быть не ниже, чем на обыкновенную, напомнил он, указав, что окончательное решение принимает правительство. Рекомендацию по дивидендам за 2016 г. «Транснефть» даст в апреле.

Чистая прибыль по МСФО в 2016 г. составила 232,9 млрд руб. по сравнению с 143,4 млрд руб. по итогам 2015 г. Этот же показатель согласно отчетности, опубликованной в начале марта и составленной по российский стандартам, вырос в 2,4 раза до 30,6 млрд руб.

По новой дивидендной политике «Транснефть» ориентируется на выплату 25, 20 или 15% от нормализованной чистой прибыли по итогам отчетного периода в зависимости от долга, инвестпрограммы и др. Размер дивидендов будет определять совет директоров в соответствии с директивами правительства, подчеркивала компания.

До 2014 г. «Транснефть» платила миноритариям больше или равные с государствам дивиденды из расчета на одну акцию. Но по итогам 2013 г. монополия впервые выплатила государству больше, чем частным инвесторам: 1221 руб. и 724,21 руб. соответственно. Таким распределением были недовольны миноритарии.