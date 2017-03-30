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Крупный пакет привилегированных акций «Транснефти» был продан на Московской бирже за $3 млрд

Продавцом могла стать UCP Ильи Щербовича, а покупателем – структуры в интересах «Транснефти»
  • Галина Старинская,
  • Александра Терентьева,
  • Анна Зиброва
  • / Ведомости
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«Транснефть» рассталась с неуживчивым миноритарием
Максим Стулов / Ведомости

На Московской бирже 27 марта было продано более 1,1 млн привилегированных акций «Транснефти» (71% всех привилегированных акций) на сумму 169,7 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 27 марта) по цене 153 701 руб. за акцию, следует из данных биржи. Таким пакетом как раз владеет, по данным «Транснефти», UCP Ильи Щербовича. UCP это опровергала. «Мы размер пакета не раскрываем. <...> Мы действительно очень крупный акционер «Транснефти», второй по размеру после Российской Федерации и самый крупный среди всех владельцев привилегированных акций», – говорил Щербович в августе 2016 г. в интервью «Ведомостям». При этом еще в конце 2015 г. «Транснефть» и UCP вели переговоры о продаже привилегированных акций. «Работа над этой сделкой велась, все условия и финальная документация были согласованы к концу января. Но пока эта сделка не состоялась», – говорил Щербович.

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