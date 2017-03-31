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Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Нефть утекла сквозь песок

ConocoPhillips продает нефтеносные пески в Канаде

Компания собирается выручить за активы $13,3 млрд, чтобы снизить долг и расширить программу выкупа акций
Нефтеносные пески Канады сейчас менее привлекательны для энергетических компаний, чем сланцевая нефть в США
Нефтеносные пески Канады сейчас менее привлекательны для энергетических компаний, чем сланцевая нефть в США
ConocoPhillips

Американская ConocoPhillips продаст за $13,3 млрд значительную часть активов на нефтеносных песках Канады. Сделка с канадской Cenovus Energy позволит ей снизить долг и расширить программу выкупа акций. ConocoPhillips стала третьей иностранной компанией за месяц, продающей такие активы.

По условиям сделки ConocoPhillips продаст Cenovus свою долю в совместном проекте Foster Creek Christina Lake, в котором они являются равными партнерами, и большинство газовых активов на месторождении Western Canada Deep Basin. При этом ConocoPhillips получит $10,6 млрд деньгами, а оставшуюся часть – в виде 208 млн акций Cenovus. Но американская компания намерена продать их, когда у нее появится такая возможность, через шесть месяцев, пишет The Wall Street Journal (WSJ). «Мы бурильщики, а не инвесторы в акции», – заявил финансовый директор ConocoPhillips Дон Уэллетт.

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