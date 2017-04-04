Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Бензин утек с биржи

ФАС вынесла предупреждения нефтяным компаниям

Служба недовольна тем, как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Газпром газэнергосеть» продают бензин на бирже

Галина Старинская

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