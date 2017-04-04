ФАС вынесла предупреждения нефтяным компаниям

Последние недели на бирже топливо дорожало и этопривлекло внимание ФАС
Андрей Гордеев / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения четырем компаниям – «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти» и «Газпром газэнергосети», сообщила служба. Они касаются продаж топлива на бирже. В действиях (бездействии) этих компаний есть признаки создания дискриминационных условий, ущемления интересов неопределенного круга потребителей, нарушения антимонопольного законодательства. До 12 апреля компании должны выполнить несколько требований ФАС.