Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Долг вернулся к Костыгину

Суд признал недействительным договор, на основании которого подан иск о банкротстве «Юлмарта»

Дмитрий Костыгин намерен оспаривать решение

Мария Буравцева,

Валерия Лебедева

/ Ведомости – Санкт-Петербург