Минтранс просит дополнительные 200 млрд рублей

В 2016 г. построено и реконструировано 303 км федеральных трасс, 71% приведен в нормативное состояние, сообщил на итоговой коллегии Минтранса во вторник министр Максим Соколов. В 2017 г. планируется построить еще 330 км и довести долю дорог, соответствующих нормативу, до 77%. А также ввести 720 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, и 9 взлетно-посадочных полос. Финансирование инфраструктурных проектов будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, заложенных в бюджете на 2017-2019 г.

Однако, чтобы завершить в срок такие важные проекты общегосударственное значение проектов, как БАМ, Транссиб, подходы к Крымскому мосту, железнодорожный обход Краснодара, порт Тамань, Багаевский, Нижегородский гидроузлы до 2020 г. необходимо выделить «весьма существенные» дополнительные средства, заявил министр транспорта - порядка 200 млрд рублей.

Минтранс будет предлагать Минфину и правительственной комиссии по бюджетным проектировкам ускорить завершение проектов, имеющих стратегическое значение не только для отрасли, но и для обеспечения связанности территорий, развития регионов и смежных отраслей экономики, пояснил министр, отвечая на вопрос «Ведомостей», 200 млрд руб. – общая сумма, необходимая для них. Минфин не ответил на запрос «Ведомостей».

Проекты дорожают естественным образом с течением времени, если деньги до них доводятся не в расчетный период, уточнил Соколов, ведь тогда отложенные затраты индексируются на инфляцию. Еще одна причина накопившихся потребностей – сокращение расходов бюджета и концентрация ресурсов на других стратегических направлениях, в том числе Крымского моста, объектов к ЧМ-2018. «Мы вынуждены были сдвигать мероприятия и теперь часть их них не видим в программах до 2020 г.», - объяснил министр.

Цены проектов не меняются по сравнению с тем, что заложено в госпрограмме, не считая индексации на инфляцию (проекты первоначально в ценах 2014 г.), говорит федеральный чиновник.

Фактическое финансирование из федерального бюджета было последние пару лет существенно ниже заложенного в федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», работы велись медленнее, стройки затянулись, объясняет он.

Теперь, чтобы достроить, нужны деньги, которые в бюджете 2017-2019 г. не заложены. Например, для строительства железнодорожных подходов к порту Тамань и Керченскому мосту, открытие рабочего движения по которым запланировано на конец 2018 г., нужно дополнительно около 7 млрд руб. в 2017 г., около 9 млрд руб. в 2018 г. и около 2 млрд руб. в 2019 г., для железнодорожного обхода Краснодара, который планируется к сдаче в 2018 г. – около 22 млрд руб. требуется в 2017-2019 г., говорит он.