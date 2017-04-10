Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Наводнение подняло цены на уголь

Коксующийся уголь подорожал на 86% до $285 за 1 т

Наводнение в Австралии остановило отгрузки угля, он может начать снова дешеветь и в начале III квартала опять вернуться к $150 за 1 т

Виталий Петлевой

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