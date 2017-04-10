Промышленность
Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Наводнение подняло цены на уголь

Коксующийся уголь подорожал на 86% до $285 за 1 т

Наводнение в Австралии остановило отгрузки угля, он может начать снова дешеветь и в начале III квартала опять вернуться к $150 за 1 т
Циклон «Дебби» затопил часть железных дорог Австралии в штате Квинсленд, что привело к 35%-ному росту цен на коксующийся уголь – до $283 за 1 т
Циклон «Дебби» затопил часть железных дорог Австралии в штате Квинсленд, что привело к 35%-ному росту цен на коксующийся уголь – до $283 за 1 т
Tracey Nearmy / Reuters

В конце марта 2017 г. в австралийском штате Квинсленд (на него приходится 15% мировой добычи коксующегося угля премиальных марок) началось наводнение, пишет The Sydney Morning Herald. Работу угольных месторождений в зоне бедствия еще 27 марта приостановили BHP Billiton и Glencore, писал Bloomberg, а на прошлой неделе затопило часть железных дорог от месторождений до портов, передает австралийское издание.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике