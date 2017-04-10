Коксующийся уголь подорожал на 86% до $285 за 1 т

Циклон «Дебби» затопил часть железных дорог Австралии в штате Квинсленд, что привело к 35%-ному росту цен на коксующийся уголь – до $283 за 1 т
Tracey Nearmy / Reuters
В конце марта 2017 г. в австралийском штате Квинсленд (на него приходится 15% мировой добычи коксующегося угля премиальных марок) началось наводнение, пишет The Sydney Morning Herald. Работу угольных месторождений в зоне бедствия еще 27 марта приостановили BHP Billiton и Glencore, писал Bloomberg, а на прошлой неделе затопило часть железных дорог от месторождений до портов, передает австралийское издание.