Промышленность
Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Миллиард для Дерипаски

Олег Дерипаска выводит на биржу еще один холдинг

В мае En+ может разместить 20% акций примерно на $2 млрд
  • Александра Терентьева,
  • Иван Песчинский,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости
Олег Дерипаска выводит на биржу энергометаллургический холдинг En+
Олег Дерипаска выводит на биржу энергометаллургический холдинг En+
Simon Dawson / Bloomberg

На прошлой неделе менеджеры энергометаллургического холдинга En+ Олега Дерипаски встречались с инвесторами. На встрече было объявлено, что компания планирует продать на бирже 20% акций примерно за $2 млрд. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с участниками встречи. IPO может пройти уже в мае, если конъюнктура будет благоприятной, говорят двое собеседников. Размещать бумаги En+ планирует на Лондонской бирже, продолжают они. Не исключен листинг в Москве, добавляет один из них. Возможность размещения в Гонконге не рассматривается, подчеркивают двое из них, хотя раньше источники «Ведомостей» не исключали такой вариант. Представители En+ и организаторов предстоящей сделки – «ВТБ капитала» и Сбербанка от комментариев отказались.

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