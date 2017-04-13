«Транснефть»: Сбербанк не предупредил обо всех рисках

«Транснефть» оказалась не готова ко всем рискам производных финансовых инструментов
Сергей Петров / Ведомости
Сбербанк был инициатором заключения с «Транснефтью» договора о производных финансовых инструментах, банк не предупредил обо всех рисках, из-за этого компания понесла убыток, заявил первый вице-президент компании Максим Гришанин. По его словам, банк предложил «Транснефти» продукт, который ей не подходил. «Мы считаем, когда банки предлагают клиенту какой-то продукт, банки должны иметь у себя некоторый внутренний комплаенс: какой продукт кому они предлагают. Некоторые продукты можно предлагать только банкам, как это во всем мире такого рода бумаги предлагаются финансовыми организациями финансовым организациям», – отметил он.