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Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: «Транснефть» осталась без предупреждения

«Транснефть»: Сбербанк не предупредил обо всех рисках

«Транснефть» объяснила, почему судится со Сбербанком из-за производных финансовых инструментов
«Транснефть» оказалась не готова ко всем рискам производных финансовых инструментов
«Транснефть» оказалась не готова ко всем рискам производных финансовых инструментов
Сергей Петров / Ведомости

Сбербанк был инициатором заключения с «Транснефтью» договора о производных финансовых инструментах, банк не предупредил обо всех рисках, из-за этого компания понесла убыток, заявил первый вице-президент компании Максим Гришанин. По его словам, банк предложил «Транснефти» продукт, который ей не подходил. «Мы считаем, когда банки предлагают клиенту какой-то продукт, банки должны иметь у себя некоторый внутренний комплаенс: какой продукт кому они предлагают. Некоторые продукты можно предлагать только банкам, как это во всем мире такого рода бумаги предлагаются финансовыми организациями финансовым организациям», – отметил он.

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