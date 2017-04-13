Промышленность
Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: 6 млрд руб. причалят к «Северной верфи»

Четыре компании претендуют на контракт «Северной верфи»

Самую низкую цену – 6,1 млрд руб. – предложил «Концерн Титан-2»
Верфи нужны новые мощности для выполнения военного заказа
Верфи нужны новые мощности для выполнения военного заказа
Е. Кузьмина / Ведомости

«Северная верфь» 30 марта объявила запрос предложений на первый этап судостроительного комплекса. Максимальная цена контракта – 6,3 млрд руб. Победитель должен будет до декабря 2018 г. построить стапельные площадки с эллингом, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 000 т, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры. Также ему нужно будет дооборудовать западный причал «Северной верфи».

На тендер поступили четыре заявки, сказано на сайте госзакупок. Наименьшую цену – 6,14 млрд руб. – предложил подрядчик ЛАЭС-2 АО «Концерн Титан-2». В числе претендентов АО «Метрострой» (6,27 млрд руб.), ООО «Больверк» (6,31 млрд руб.) и тюменское АО «Промстрой», предложившее выполнить контракт за 8,35 млрд руб. Заказчик будет рассматривать заявки до 20 апреля.

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