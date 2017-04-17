Минфин приватизирует НМТП с премией

Минфин рассчитывает получить «в районе 30 млрд руб.» от продажи 20% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), передал ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. «Мы ожидаем приватизации НМТП в этом году путем продажи на бирже. В связи с тем что приватизация ВТБ в этом году маловероятна, есть указание Росимуществу найти замещение, – объяснил Моисеев. – На одну треть планируется заместить НМТП, по остальным двум третям Росимущество предложений пока не вносило».

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