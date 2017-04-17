Транспорт
Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Минфин выписал порту премию

Минфин приватизирует НМТП с премией

20% порта можно продать примерно за 30 млрд рублей – это на четверть дороже текущих котировок
НМТП – одна из немногих российских компаний, чья рентабельность более 70%
НМТП – одна из немногих российских компаний, чья рентабельность более 70%
С. Петров / Ведомости

Минфин рассчитывает получить «в районе 30 млрд руб.» от продажи 20% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), передал ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. «Мы ожидаем приватизации НМТП в этом году путем продажи на бирже. В связи с тем что приватизация ВТБ в этом году маловероятна, есть указание Росимуществу найти замещение, – объяснил Моисеев. – На одну треть планируется заместить НМТП, по остальным двум третям Росимущество предложений пока не вносило».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике