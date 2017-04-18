Люксовые ритейлеры будущего перестанут конкурировать с онлайн-магазинами по цене – они намерены превратить шопинг в запоминающееся событие
AP
К этому их подталкивает взрослеющее поколение Z – молодые люди, рожденные после 1995 г.: это самая большая группа потребителей, не знающая жизни без интернета. Именно они, выросшие в эпоху развития цифровых технологий, определят, как выглядеть и работать магазинам, особенно в крупных городах, где есть альтернатива в виде интернет-ритейлеров с доставкой за пару часов.