Сеть «Неофарм» открывает в Петербурге аптеки «Столички»

За год она вложит в развитие сети 100 млн рублей

Первая аптека «Столички» на Ленинском проспекте, 127, открылась в конце февраля, аптека «Неофарм» на Каменноостровском проспекте, 40, – в середине марта.

Сейчас в Петербурге работают две социальные аптеки «Столички» и одна под маркой «Неофарм», сообщила пресс-служба сети. По ее данным, «Неофарм» до конца года планирует открыть в Петербурге около 20 аптек «Столички» и до пяти аптек самообслуживания «Неофарм». Инвестиции в развитие сети в Петербурге до конца года составят около 100 млн руб., говорит представитель «Неофарма». В Петербурге преимущественно будет развиваться сеть «Столички».