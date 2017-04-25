Платные парковки улучшили дорожную ситуацию в Москве, уверены столичные власти

По итогам анализа основных транспортных показателей в границах Третьего транспортного кольца введение платных парковок показало свою эффективность, следует из презентации ГУП «МосгортрансНИИпроект», которое подведомственно департаменту транспорта Москвы («Ведомости» ознакомились с документом). Исследование сделано по изучению пассажиропотока на основных маршрутах, где есть платные парковки, а также на основе данных фотовидеофиксации.

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