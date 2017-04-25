Платные парковки улучшили дорожную ситуацию в Москве, уверены столичные власти

В целом Москва идет по правильному пути, считает партнер PwC Дмитрий Ковалев
Андрей Гордеев / Ведомости
По итогам анализа основных транспортных показателей в границах Третьего транспортного кольца введение платных парковок показало свою эффективность, следует из презентации ГУП «МосгортрансНИИпроект», которое подведомственно департаменту транспорта Москвы («Ведомости» ознакомились с документом). Исследование сделано по изучению пассажиропотока на основных маршрутах, где есть платные парковки, а также на основе данных фотовидеофиксации.