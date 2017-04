Mitsui покупает 10% российского «Р-фарма»

Японская корпорация Mitsui покупает 10% одного из крупнейших российских производителей и дистрибуторов лекарств – ГК «Р-фарм», сообщила российская компания. Продает акции основатель и председатель совета директоров ГК «Р-фарм» Алексей Репик, уточняется в сообщении Mitsui. Японская корпорация приобретает долю в «Р-фарме» за $200 млн, передал «Ведомостям» Репик через представителя. По его словам, сделку планируется закрыть в сентябре 2017 г.

В ходе сделки до конца июля 2017 г. для Mitsui будет открыт опцион на расширение доли до 20% на тех же условиях, что продается и первый 10%-ный пакет, говорит Репик. Сейчас, по его словам, обсуждается возможность расширения доли Mitsui с привлечением крупных публичных финансовых и индустриальных инвесторов.

Ранее, в декабре 2016 г., о желании Mitsui потратить 15–20 млрд иен ($130–174 млн) на 10% «Р-фарма» написала японская Nikkei, которую цитировало агентство Reuters. Тогда же человек, знакомый с ходом переговоров, рассказывал «Ведомостям», что, какая доля «Р-фарма» будет продана, зависит от итогового числа инвесторов. Если вложится только Mitsui & Co, то 10%, если будет пул инвесторов, то до 20%, говорил он. Возможность войти в консорциум рассматривали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, среди них мог быть Японский банк международного сотрудничества, добавлял другой собеседник «Ведомостей».

«Р-фарм» работает в России, США, Японии и Индии, сказано на его сайте, оборот в 2015 г. – 74 млрд руб. «Р-фарм» – крупнейший поставщик лекарств для государства, по данным «Курсора»: в 2015 г. – на 35,6 млрд руб. (10,6% рынка). У «Р-фарма» три завода в России и один в Германии, объявлено строительство фармкомплекса в Азербайджане и Турции, Кроме того, у компании есть активы в США, Объединенных Арабских Эмиратах и Индии.

Японская корпорация претендует исключительно на бизнес ГК «Р-фарм» в России и странах СНГ, пояснил Репик, поэтому российские и международные активы группы планируется разделить к сентябрю. Международные активы российской компании в Турции, США, ОАЭ, Индии и Германии в сделке участвовать не будут, подчеркнул он.

Mitsui & Co входит в состав Mitsui Group. У Mitsui & Co бизнес по всему миру: логистика, финансы, инфраструктура, металлургия, химическая промышленность, энергетика, продукты питания; у нее доля в операторе сети частных клиник малазийской IHH Healthcare Berhad, в индийской Claris Otsuka (инфузионные лекарства), японской фармкомпании MicroBiopharm. По собственным данным, стоимость активов Mitsui & Co – $96,6 млрд, выручка – $42,1 млрд.

Сделка с японцами позволит дать объективную оценку «Р-фарму», отмечал в декабре человек, близкий к одной из сторон переговоров, и получить доступ к новым партнерствам с японскими фармпроизводителями.

После закрытия сделки с японцами вновь выставлять ГК «Р-фарм» на продажу не планируется в течение ближайших 3–5 лет, отметил Репик.