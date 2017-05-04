Транспорт

Китай поднимает в воздух свой первый крупный пассажирский самолет

Конкурировать с Boeing и Airbus ему будет сложно, но у Пекина могут быть другие цели
По словам экспертов, используемые в C919 технологии устарели на 10-20 лет, но самолеты уже согласились купить три крупные китайские госкомпании
По словам экспертов, используемые в C919 технологии устарели на 10-20 лет, но самолеты уже согласились купить три крупные китайские госкомпании
Commercial Aircraft Corp. of China

В пятницу должен состояться дебютный полет первого китайского крупного пассажирского авиалайнера C919, созданного госкомпанией Comac. В Пекине надеются, что он сможет конкурировать с самолетами Boeing и Airbus.

Однако поднять самолет в воздух – одно, а выдержать жесткую конкуренцию на рынке гражданской авиации намного сложнее, отмечают аналитики. Учитывая сообщения о том, что Китай выделил $317 млрд на финансирование проектов c использованием новых производственных технологий, их рентабельность, по-видимому, занимает далеко не первое место в списке его приоритетов. Китай хочет занять место в перспективных высокотехнологичных отраслях промышленности, где доминируют иностранцы. «В принципе, [китайцы] способны выпускать самолеты, если готовы терять много денег», – говорит вице-президент консалтинговой компании Teal Group Ричард Абулафиа.

Разработка C919 началась еще до принятой в 2015 г. государственной инициативы «Сделано в Китае – 2025», но этот проект точно соответствует цели программы. Она заключается в том, чтобы высококачественная китайская продукция заменяла иностранную в национальной экономике и сама шла на экспорт. Это сопровождается стратегическими поглощениями за границей. Так, в прошлом году китайская Midea Group купила за $5 млрд немецкого производителя промышленных роботов Kuka.

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