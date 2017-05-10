«Третий парк» за пять лет вложит 500 млн рублей в реконструкцию форта «Константин»

ГБУ «Музей истории Кронштадта», Центр подводных исследований Русского географического общества (РГО) и АО «Третий парк» в конце прошлой недели подписали соглашение о создании филиала музея на территории форта «Константин». В нем будут представлены артефакты, детали затонувших в Финском заливе кораблей, поднятые Центром подводных исследований РГО, рассказал директор музея Евгений Гришко. По его словам, музей разместится в помещениях отреставрированной Колпинской казармы. Помещения предоставляются безвозмездно, говорит гендиректор АО «Третий парк» Кирилл Дьяковский.

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