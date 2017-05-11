Новые станции уберегли «Юнипро» от убытка

Снижение выработки электроэнергии и авария на Березовской ГРЭС не помешали «Юнипро» выйти в плюс
«Юнипро»
Выручка «Юнипро» за I квартал 2017 г. по МСФО снизилась на 7,5% до 20,7 млрд руб., но это не помешало компании показать чистую прибыль в 4,6 млрд руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 7,2 млрд руб. против отрицательного показателя годом ранее (-981 млн руб.). В среду акции компании на Московской бирже выросли на 3,79%, индекс электроэнергетики показал рост 1,19%.