Новые станции уберегли «Юнипро» от убытка

Выручка «Юнипро» за I квартал 2017 г. по МСФО снизилась на 7,5% до 20,7 млрд руб., но это не помешало компании показать чистую прибыль в 4,6 млрд руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 7,2 млрд руб. против отрицательного показателя годом ранее (-981 млн руб.). В среду акции компании на Московской бирже выросли на 3,79%, индекс электроэнергетики показал рост 1,19%.

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