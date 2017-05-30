Нефть перестают возить по железной дороге

Цистерн с нефтью на российских железных дорогах все меньше Евгений Стецко / Ведомости

Третий год подряд РЖД констатирует снижение перевозок нефти по железной дороге. В 2016 г. цистернами было перевезено 235,8 т нефти и нефтепродуктов – это на 8% меньше, чем в 2014 г. В 2016 г. РЖД получила 2,1 трлн руб. выручки. За перевозку грузов (пробег вагонов в груженом состоянии) по железной дороге грузоотправители в 2016 г. суммарно заплатили РЖД 949,6 млрд руб. без учета стоимости порожнего пробега, в том числе за перевозку нефтеналивных грузов (с учетом сжиженных газов) – 301,3 млрд руб., или 14,3%, подсчитал директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это показывает, что доля от платы за провоз нефтеналивных грузов в выручке РЖД начала снижаться: в 2014 и 2015 гг. она была около 15%.