Дальнобойщики разогнали инфляцию

В забастовке против «Платона» участвовало менее 0,01% всех грузоперевозчиков, но в некоторых регионах проблемы с доставкой товаров разогнали инфляцию

Участвовавшие в стачке дальнобойщики выстраивались вдоль автострад Евгений Егоров / Ведомости

Государственная система сбора платы за проезд грузовиков по федеральным трассам «Платон» весной вновь оказалась в центре внимания. Это произошло сразу по двум причинам: через полтора года после внедрения «Платона» (уже тогда вызвавшего многочисленные протесты перевозчиков) правительство решилось на первое повышение тарифа (с 1,53 руб./км до 1,91 руб./км, хотя первоначально предполагало его удвоить), а дальнобойщики начали всероссийскую бессрочную стачку, требуя отмены «Платона».

Стачку объявили 27 марта. За три дня до этого премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении тарифа с 15 апреля. Организаторы стачки заверяют, впрочем, что с повышением тарифа она не связана: участники не платили и не будут платить сбор ни по какому тарифу, они считают систему обманом и требуют ее отмены, объяснил «Ведомостям» председатель координирующего забастовку Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.