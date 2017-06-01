Китайские инвесторы во главе с Fosun вошли в капитал «Полюса»

У Fosun был меморандум о намерении купить 20–25% «Полюса» за сумму до $2 млрд, сообщало «РИА Новости» STR / AFP

Консорциум китайских инвесторов во главе с Fosun приобрел 10% «Полюса» по цене $70,6025 за акцию, сообщила в среду Polyus Gold International Limited. Таким образом, общая сумма сделки составила $886,9 млн. В состав консорциума также вошли Hainan Mining и Zhaojin Mining. Fosun имеет доли в обоих партнерах по консорциуму. Консорциум получил опцион на покупку еще 5% «Полюса» в течение года по цене $77,6628 за акцию.

Исходя из оценки сделки «Полюс» оценен в $9 млрд, по цене опциона – в $9,9 млрд, говорится в сообщении. В среду компания на бирже стоила около $9,94 млрд. Сделку планируется закрыть к концу 2017 г., по ней еще требуется получить одобрение со стороны регуляторов, говорится в сообщении. Представитель Fosun не ответил на запрос. Миноритарный пакет в 0,28% покупает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по цене сделки с Fosun, сообщила Polyus Gold International Limited. Исходя из нее РФПИ может инвестировать $25 млн.

Соглашение c китайскими компаниями предусматривает минимальный уровень годовых дивидендных выплат акционерам в 2017–2021 гг. в размере 30% годовой EBITDA по МСФО, или $500 млн в 2017–2019 гг. и $650 млн в 2020–2021 гг. в зависимости от того, какой показатель окажется выше, сообщает Polyus Gold. Выплаты будут осуществляться по итогам полугодия и года. Если в какой-либо период выплаты будут ниже, чем это установлено соглашением, разница будет компенсирована в последующие периоды. После 2021 г. «Полюс» вернется к текущей дивидендной политике, которая предусматривает выплату 30% скорректированной EBITDA, если отношение чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5. На конец марта 2017 г. чистый долг «Полюса» составил $3,128 млрд, его отношение к скорректированной EBITDA – 2.

«Полюс» Золотодобывающая компания

Основной акционер – Polyus Gold International Limited (91,73%).

Капитализация – 563,8 млрд руб.

Выручка (МСФО, I квартал 2017 г.) – 35,7 млрд руб.,

Чистая прибыль – 29,2 млрд руб.

По условиям соглашения число членов совета директоров «Полюса» увеличится с 9 до 11, в нем будет как минимум три независимых директора. Владея 10% «Полюса», консорциум сможет провести в совет директоров компании двух своих представителей, указывает Polyus Gold.

У Fosun был меморандум о намерении купить 20–25% «Полюса» за сумму до $2 млрд, сообщало «РИА Новости». «Полюс» планирует разместить 10% своих акций на Московской бирже и в виде расписок на Лондонской в мае или июне, писал Bloomberg. Покупка Fosun 10% в «Полюсе» должна задать некоторый уровень для SPO, рассуждает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский. Но компания вряд ли сможет предложить большой дисконт к цене этих сделок во время SPO, чтобы не обесценивать только что сделанную инвестицию, считает эксперт.