Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: «Пекарни» идут на Невский

Сеть «Британские пекарни» в этом году вырастет до 23 точек

Спрос на недорогой кофе сохраняется

Кофейня «Британские пекарни» (British Bakery) откроется на Невском проспекте, 26, на углу с Малой Конюшенной улицей, сообщила пресс-служба брокера сделки Colliers International. По данным Colliers, в 2017 г. сеть, включающая 14 точек, планирует открыть еще девять кофеен в крупных торговых комплексах и на центральных улицах.

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