Сеть «Британские пекарни» в этом году вырастет до 23 точек

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: «Пекарни» идут на Невский

Сеть меняет облик и снижает цены Евгений Егоров / Ведомости

Кофейня «Британские пекарни» (British Bakery) откроется на Невском проспекте, 26, на углу с Малой Конюшенной улицей, сообщила пресс-служба брокера сделки Colliers International. По данным Colliers, в 2017 г. сеть, включающая 14 точек, планирует открыть еще девять кофеен в крупных торговых комплексах и на центральных улицах.