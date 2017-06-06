Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: «Пекарни» идут на Невский
Сеть «Британские пекарни» в этом году вырастет до 23 точек
Спрос на недорогой кофе сохраняется
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Сеть меняет облик и снижает цены
Евгений Егоров / Ведомости
Кофейня «Британские пекарни» (British Bakery) откроется на Невском проспекте, 26, на углу с Малой Конюшенной улицей, сообщила пресс-служба брокера сделки Colliers International. По данным Colliers, в 2017 г. сеть, включающая 14 точек, планирует открыть еще девять кофеен в крупных торговых комплексах и на центральных улицах.
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