Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Новиков добавит паназиатской еды
Novikov Group строит сеть кафе быстрого питания паназиатской кухни
Компания будет развивать его по примеру кафе Prime
- Алина Дидковская
- / Ведомости
Первое кафе быстрого питания паназиатской кухни Hoshi Аркадий Новиков открыл в Большом Саввинском переулке
Евгений Разумный / Ведомости
Ресторанный холдинг Novikov Group открыл в мае кафе паназиатской кухни Hoshi, первое заведение работает в Москве в Большом Саввинском переулке, 11, рассказал «Ведомостям» владелец и основатель компании Аркадий Новиков.
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