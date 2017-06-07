Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Новиков добавит паназиатской еды

Novikov Group строит сеть кафе быстрого питания паназиатской кухни

Компания будет развивать его по примеру кафе Prime

Ресторанный холдинг Novikov Group открыл в мае кафе паназиатской кухни Hoshi, первое заведение работает в Москве в Большом Саввинском переулке, 11, рассказал «Ведомостям» владелец и основатель компании Аркадий Новиков.

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