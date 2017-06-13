«Интер РАО» уходит из Казахстана

«Интер РАО» может продать Экибастузскую ГРЭС – 2 в Казахстане «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

«Интер РАО» ведет переговоры о продаже своей доли в Экибастузской ГРЭС – 2 в Казахстане, у компании есть несколько предложений от разных групп, сказал в пятницу предправления российской компании Борис Ковальчук. Стратегическое решение о продаже принято, но пока процесс находится в стадии переговоров, отметил он. «Интер РАО» не видит дополнительных эффектов от нахождения в этом проекте, сказал Ковальчук о причинах такого решения. Топ-менеджер «Интер РАО» отказался говорить о возможных покупателях и цене. «Очень хотим продать», – объяснил он.