Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: «Интер РАО» прощается с Казахстаном
«Интер РАО» уходит из Казахстана
Энергохолдинг может продать долю в Экибастузской ГРЭС. Переговоры с покупателями уже идут
- Иван Песчинский
- / Ведомости
«Интер РАО» может продать Экибастузскую ГРЭС – 2 в Казахстане
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»
«Интер РАО» ведет переговоры о продаже своей доли в Экибастузской ГРЭС – 2 в Казахстане, у компании есть несколько предложений от разных групп, сказал в пятницу предправления российской компании Борис Ковальчук. Стратегическое решение о продаже принято, но пока процесс находится в стадии переговоров, отметил он. «Интер РАО» не видит дополнительных эффектов от нахождения в этом проекте, сказал Ковальчук о причинах такого решения. Топ-менеджер «Интер РАО» отказался говорить о возможных покупателях и цене. «Очень хотим продать», – объяснил он.
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