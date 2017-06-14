Промышленность
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Арбидол – в одни руки

Производитель арбидола – «Отисифарм» – может стать частной компанией

ФАС разрешила ее основному владельцу довести долю в ней до 100%

Кипрская Augment Investments Limited, подконтрольная основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, может приобрести 43,5% акций производителя лекарств «Отисифарм» и таким образом довести свою долю в компании до 100%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении соответствующего ходатайства от Augment.

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