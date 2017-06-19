«Аэрофлот» и профсоюз спорят о зарплатах

Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: «Аэрофлот» спорит о зарплатах

Вопрос волнует не только пилотов, но и инженеров, техников, бортпроводников и др., говорится в тексте петиции М. Стулов / Ведомости

«Аэрофлот» в течение пяти лет не индексировал зарплаты летчикам и за счет этого сэкономил 40 млрд руб., подсчитал Шереметьевский профсоюз летного состава. По расчетам профсоюза, из этой суммы 32 млрд руб. недополучили работники и 8 млрд руб. – бюджет. «Очень успешно «Аэрофлот» работает, большая прибыль, тем не менее индексация не проводилась в течение пяти лет», – цитирует «Интерфакс» слова президента профсоюза Игоря Дельдюжова.