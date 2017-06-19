Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: «Аэрофлот» спорит о зарплатах
«Аэрофлот» и профсоюз спорят о зарплатах
Шереметьевский профсоюз летного состава требует увеличить фонд оплаты труда работников «Аэрофлота» на 38%
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Вопрос волнует не только пилотов, но и инженеров, техников, бортпроводников и др., говорится в тексте петиции
М. Стулов / Ведомости
«Аэрофлот» в течение пяти лет не индексировал зарплаты летчикам и за счет этого сэкономил 40 млрд руб., подсчитал Шереметьевский профсоюз летного состава. По расчетам профсоюза, из этой суммы 32 млрд руб. недополучили работники и 8 млрд руб. – бюджет. «Очень успешно «Аэрофлот» работает, большая прибыль, тем не менее индексация не проводилась в течение пяти лет», – цитирует «Интерфакс» слова президента профсоюза Игоря Дельдюжова.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}