Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Рабочие Evraz готовы бастовать
Канадские заводы Evraz готовы к забастовке
Рабочие заводов Evraz Calgary и Evraz Reginа против сокращения пособий и других выплат
- Полина Трифонова
- / Ведомости
Evraz North America включает в себя шесть заводов (два – Calgary и Reginа – в Канаде, остальные в США)
EVRAZ North America
Все 100% рабочих канадского завода Evraz Calgary, одного из крупнейших поставщиков нефтепромысловых труб на североамериканском рынке, проголосовали за объявление забастовки на период обсуждения нового коллективного договора. В конце мая 99,3% работников канадского Evraz Reginа проголосовали за забастовку. «Руководство Evraz играет в очень опасную игру, – заявил руководитель западноканадского подразделения Союза сталелитейщиков Стефан Хант. – Будучи крайне прибыльной компанией, Evraz тем не менее пытается заработать еще больше, урезая долгосрочные финансовые преимущества собственных сотрудников». Представители Evraz и Evraz North America отказались от комментариев.
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