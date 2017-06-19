Промышленность
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Рабочие Evraz готовы бастовать

Канадские заводы Evraz готовы к забастовке

Рабочие заводов Evraz Calgary и Evraz Reginа против сокращения пособий и других выплат

Все 100% рабочих канадского завода Evraz Calgary, одного из крупнейших поставщиков нефтепромысловых труб на североамериканском рынке, проголосовали за объявление забастовки на период обсуждения нового коллективного договора. В конце мая 99,3% работников канадского Evraz Reginа проголосовали за забастовку. «Руководство Evraz играет в очень опасную игру, – заявил руководитель западноканадского подразделения Союза сталелитейщиков Стефан Хант. – Будучи крайне прибыльной компанией, Evraz тем не менее пытается заработать еще больше, урезая долгосрочные финансовые преимущества собственных сотрудников». Представители Evraz и Evraz North America отказались от комментариев.

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