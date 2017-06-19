Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Amazon потратил $13,7 млрд на еду

Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд

Онлайн-ритейлер усиливает позиции в традиционной рознице

Онлайн-ритейлер Amazon договорился о покупке американской сети продуктовых магазинов Whole Foods Market, заявили компании. Слияние обойдется Amazon в $13,7 млрд, включая чистый долг торговой сети. После завершения сделки Whole Foods продолжит работу под собственным брендом. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2017 г. – прежде необходимо согласовать ее с акционерами Whole Foods Market и получить одобрение от регулирующих органов.

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