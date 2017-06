Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд

После завершения сделки Whole Foods продолжит работу под собственным брендом Whole Foods

Онлайн-ритейлер Amazon договорился о покупке американской сети продуктовых магазинов Whole Foods Market, заявили компании. Слияние обойдется Amazon в $13,7 млрд, включая чистый долг торговой сети. После завершения сделки Whole Foods продолжит работу под собственным брендом. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2017 г. – прежде необходимо согласовать ее с акционерами Whole Foods Market и получить одобрение от регулирующих органов.