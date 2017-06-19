Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Amazon потратил $13,7 млрд на еду
Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
Онлайн-ритейлер усиливает позиции в традиционной рознице
- Светлана Ястребова
- / Для Ведомостей
После завершения сделки Whole Foods продолжит работу под собственным брендом
Whole Foods
Онлайн-ритейлер Amazon договорился о покупке американской сети продуктовых магазинов Whole Foods Market, заявили компании. Слияние обойдется Amazon в $13,7 млрд, включая чистый долг торговой сети. После завершения сделки Whole Foods продолжит работу под собственным брендом. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2017 г. – прежде необходимо согласовать ее с акционерами Whole Foods Market и получить одобрение от регулирующих органов.
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