Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала перелеты из Екатеринбурга в Анталью

Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Туристы пересаживаются с «ВИМ-авиа» на Atlasglobal

Задержки и отмены чартеров «ВИМ-авиа» начались в мае Марина Лысцева / ТАСС

Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала полетную программу из аэропорта Екатеринбурга «Кольцово» в Анталью, говорится на сайте аэропорта. Представитель рейсов – национальная туристическая компания «Интурист», рейсы выполняются 4 раза в неделю, сказано там же.