Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Туристы пересаживаются с «ВИМ-авиа» на Atlasglobal
Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала перелеты из Екатеринбурга в Анталью
Рейсы разгрузят программы «ВИМ-авиа»
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Задержки и отмены чартеров «ВИМ-авиа» начались в мае
Марина Лысцева / ТАСС
Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала полетную программу из аэропорта Екатеринбурга «Кольцово» в Анталью, говорится на сайте аэропорта. Представитель рейсов – национальная туристическая компания «Интурист», рейсы выполняются 4 раза в неделю, сказано там же.
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