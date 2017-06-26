Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Туристы пересаживаются с «ВИМ-авиа» на Atlasglobal

Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала перелеты из Екатеринбурга в Анталью

Рейсы разгрузят программы «ВИМ-авиа»

Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала полетную программу из аэропорта Екатеринбурга «Кольцово» в Анталью, говорится на сайте аэропорта. Представитель рейсов – национальная туристическая компания «Интурист», рейсы выполняются 4 раза в неделю, сказано там же.

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