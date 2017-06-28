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Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: «Транснефть» увидела пробелы в законе

«Транснефть» увидела пробелы в законе

Компания считает, что отсутствие законодательного регулирования позволило Сбербанку скрыть от нее риски сделки хеджирования

На сделке с барьерными опционами, заключенной с банком в 2013 г., «Транснефть» потеряла 66,95 млрд руб. На прошлой неделе монополия отсудила эту сумму у банка в Арбитражном суде Москвы.

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