Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: «Транснефть» увидела пробелы в законе
«Транснефть» увидела пробелы в законе
Компания считает, что отсутствие законодательного регулирования позволило Сбербанку скрыть от нее риски сделки хеджирования
- Галина Старинская
- / Ведомости
Решение суда по иску «Транснефти» даст повод регуляторам прийти к определенным стандартам раскрытия информации и расчетов по сделкам
А. Махонин / Ведомости
На сделке с барьерными опционами, заключенной с банком в 2013 г., «Транснефть» потеряла 66,95 млрд руб. На прошлой неделе монополия отсудила эту сумму у банка в Арбитражном суде Москвы.
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