Spar в Петербурге расширится на 11 точек

Выручка сети Spar превышает 330 000 руб. на 1 кв. м в год Максим Стулов / Ведомости

Торговый дом «Интерторг» планирует купить сеть магазинов «Смайл» и открыть на их месте супермаркеты Spar, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на источник в «Интерторге». Подобная сделка действительно готовится и может быть завершена в течение нескольких недель, подтвердили «Ведомостям» сотрудник «Интерторга» и человек, знакомый с планами продавца. По словам последнего, к продаже готовятся все магазины, которыми управляет ООО «Гастроном 811»: семь магазинов «Смайл» на окраинах Петербурга и четыре магазина «Гастроном 811», три из которых в центре города. Причиной продажи является мотивация собственника, добавил собеседник «Ведомостей». Преимуществом «Смайла» он называет хорошее расположение.