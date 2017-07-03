Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Spar вместо «Смайла»
Spar в Петербурге расширится на 11 точек
Управляющая компания покупает сети «Смайл» и «Гастроном 811»
- Валерия Лебедева
- / Ведомости
Выручка сети Spar превышает 330 000 руб. на 1 кв. м в год
Максим Стулов / Ведомости
Торговый дом «Интерторг» планирует купить сеть магазинов «Смайл» и открыть на их месте супермаркеты Spar, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на источник в «Интерторге». Подобная сделка действительно готовится и может быть завершена в течение нескольких недель, подтвердили «Ведомостям» сотрудник «Интерторга» и человек, знакомый с планами продавца. По словам последнего, к продаже готовятся все магазины, которыми управляет ООО «Гастроном 811»: семь магазинов «Смайл» на окраинах Петербурга и четыре магазина «Гастроном 811», три из которых в центре города. Причиной продажи является мотивация собственника, добавил собеседник «Ведомостей». Преимуществом «Смайла» он называет хорошее расположение.
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