Китай становится примером того, как может выглядеть будущее мирового ритейла

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Гиганты интернет-коммерции Alibaba Group и JD по аналогии с Amazon вложились в сети продуктовых магазинов и универмаги Mark Schiefelbein / AP

Китайские компании максимально сосредоточились на объединении онлайн- и офлайн-торговли. Так, в крупных городах внезапно появились продовольственные магазины без продавцов-консультантов и кассиров, и именно этот эксперимент больше всего заинтересовал компании, специализирующиеся на венчурных инвестициях. У Amazon тоже есть тестовая версия такого проекта – Amazon Go, но она пока приостановлена из-за технического сбоя: высокотехнологичная система камер, сенсорных датчиков и алгоритмов для отслеживания клиентов не смогла выдержать одновременно больше 20 человек в одном магазине.