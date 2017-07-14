Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Китайский пример

Китай становится примером того, как может выглядеть будущее мирового ритейла

Там формируется комбинация онлайн- и офлайн-торговли

Китайские компании максимально сосредоточились на объединении онлайн- и офлайн-торговли. Так, в крупных городах внезапно появились продовольственные магазины без продавцов-консультантов и кассиров, и именно этот эксперимент больше всего заинтересовал компании, специализирующиеся на венчурных инвестициях. У Amazon тоже есть тестовая версия такого проекта – Amazon Go, но она пока приостановлена из-за технического сбоя: высокотехнологичная система камер, сенсорных датчиков и алгоритмов для отслеживания клиентов не смогла выдержать одновременно больше 20 человек в одном магазине.

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