Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Нефтяники заплатили меньше дивидендов

Металлургические и горнодобывающие компании стали лидерами по росту дивидендов в 2016 году

Нефтегазовые компании хоть и занимают большую долю в выплатах, но сократили их на 15%