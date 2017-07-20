Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Нефтяники заплатили меньше дивидендов
Металлургические и горнодобывающие компании стали лидерами по росту дивидендов в 2016 году
Нефтегазовые компании хоть и занимают большую долю в выплатах, но сократили их на 15%
- Иван Песчинский
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Наибольшие дивиденды по-прежнему платит «Норильский никель»
Евгений Разумный / Ведомости
Дивиденды нефинансовых компаний за 2016 г. выросли на 9% по сравнению с 2015 г. до 1,5 трлн руб., посчитали аналитики АКРА. Доля чистой прибыли, направляемой на выплаты акционерам, составила 32%.
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