Промышленность
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Нефтяники заплатили меньше дивидендов

Металлургические и горнодобывающие компании стали лидерами по росту дивидендов в 2016 году

Нефтегазовые компании хоть и занимают большую долю в выплатах, но сократили их на 15%

Дивиденды нефинансовых компаний за 2016 г. выросли на 9% по сравнению с 2015 г. до 1,5 трлн руб., посчитали аналитики АКРА. Доля чистой прибыли, направляемой на выплаты акционерам, составила 32%.

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