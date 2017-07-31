Сулейман Керимов заложил в Сбербанке контрольный пакет «Полюса»

Это нужно для выполнения кредитных обязательств перед банком на $6,2 млрд

Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: «Полюс» попал в залог

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Залог необходим для выполнения кредитных обязательств, пакет остался в собственности компании, как и права голосовать акциями и получать дивиденды, пишет Polyus Gold в сообщении «Полюс Золото»

Почти сразу после консолидации Polyus Gold за $5,4 млрд в 2015 г. (на тот момент кредит предоставил ВТБ) подконтрольная ей операционная компания «Полюс» провела обратный выкуп акций и последующее погашение части бумаг. Деньги на это «Полюс» взял в Сбербанке ($2,5 млрд) в начале 2016 г., таким образом, долг материнской компании был распределен между ней и операционной структурой.