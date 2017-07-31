Транспорт
Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: РЖД сменят куратора

Станислав Воскресенский может стать куратором РЖД в Минэкономразвития

Он также может сменить Николая Подгузова в совете директоров монополии

Замминистра экономического развития Станислав Воскресенский может сменить Николая Подгузова в совете директоров РЖД и будет ответственным за железнодорожный транспорт в министерстве, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с материалами, направленными премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ранее Воскресенский курировал секретариат российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Он займет место замминистра экономического развития Подгузова, который возглавил «Почту России».

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