Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: РЖД сменят куратора
Станислав Воскресенский может стать куратором РЖД в Минэкономразвития
Он также может сменить Николая Подгузова в совете директоров монополии
- Дарья Белоглазова
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Смена курирующего РЖД замминистра может дать новый импульс реформированию железнодорожного транспорта, которое застопорилось, считает Михаил Бурмистров
Андрей Гордеев / Ведомости
Замминистра экономического развития Станислав Воскресенский может сменить Николая Подгузова в совете директоров РЖД и будет ответственным за железнодорожный транспорт в министерстве, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с материалами, направленными премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ранее Воскресенский курировал секретариат российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Он займет место замминистра экономического развития Подгузова, который возглавил «Почту России».
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