Российские компании пренебрегают обратными выкупами – БКС
- Александра Терентьева,
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
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Только 20% средств, выплаченных акционерам российских компаний в 2010–2016 гг., были распределены с помощью выкупа акций (см. инфографику). Остальное – через дивиденды. Об этом говорится в исследовании, подготовленном БКС. Это самый низкий показатель среди развитых стран и БРИКС, пишут эксперты. Для сравнения: среди американских компаний через механизмы обратного выкупа акций в 2010–2016 гг. было распределено около 58% всех денег, которые выплачивались акционерам (законодательство США о правилах проведения выкупов наиболее близко к российскому). Правда, и уровень выплат в процентах от чистой прибыли в России самый низкий. В среднем за 2010–2016 гг. на выплаты акционерам было направлено около 31% совокупной чистой прибыли компаний. В США и Канаде – более 80% чистой прибыли, в Великобритании – более 70%, в ЮАР – 60%.
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