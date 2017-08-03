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Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Потребители снова оплатят

Цены на энергомощность для промышленных предприятий подскочат на 40%

Тем самым потребители компенсируют снижение тарифов на Дальнем Востоке и оплатят ввод новых АЭС

«Совет рынка» обратил внимание участников энергорынка на резкий рост цен на мощность на оптовом рынке в июле по сравнению с июнем. В среднем по регионам он составит 40%, посчитали в «Совете рынка». Основные факторы – низкая база в июне и снижение энерготарифов на Дальнем Востоке, которое энергетикам должны будут компенсировать промышленные потребители первой (европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зон, отмечают в ассоциации.

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