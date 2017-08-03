Частные клиники проигрывают борьбу за государственные деньги

Им все сложнее зарабатывать на обязательном медицинском страховании

Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Частным клиникам – частные деньги

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Частные клиники проигрывают государственным конкуренцию за деньги обязательного медицинского страхования и переориентируются на платные услуги Д. Абрамов / Ведомости

Клиники «Доктор рядом» меняют стратегию. Если раньше они хотели зарабатывать на обязательном медицинском страховании (ОМС), то теперь приоритет отдан частной медицине и добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Об этом рассказал «Ведомостям» сооснователь «Тим драйва» (управляет сетью клиник «Доктор рядом») Леонид Меламед. С 2003 по 2011 г. бизнесмен был гендиректором страховой компании «Росно», президентом МТС и АФК «Система».