Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Частным клиникам – частные деньги

Частные клиники проигрывают борьбу за государственные деньги

Им все сложнее зарабатывать на обязательном медицинском страховании

Клиники «Доктор рядом» меняют стратегию. Если раньше они хотели зарабатывать на обязательном медицинском страховании (ОМС), то теперь приоритет отдан частной медицине и добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Об этом рассказал «Ведомостям» сооснователь «Тим драйва» (управляет сетью клиник «Доктор рядом») Леонид Меламед. С 2003 по 2011 г. бизнесмен был гендиректором страховой компании «Росно», президентом МТС и АФК «Система».

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