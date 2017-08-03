Руководители крупного импортера мяса ГК «Рубеж» получили сроки за мошенничество

Группа компаний «Рубеж» до кризиса 2008 г. была крупнейшим игроком на мясном рынке России Ростислав Кошелев / ИТАР-ТАСС

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам лишения свободы бывших руководителей и собственников ГК «Рубеж» Ивана Капитонова и Василия Верюжского. Павел Кукенко, которого следствие считает участником мошеннических сделок, получил три года.

Группа компаний «Рубеж» до кризиса 2008 г. была крупнейшим игроком на мясном рынке России. Василий Верюжский и Геннадий Хрючкин основали компанию в начале 1990-х гг. и специализировалась на импорте свинины, курятины и говядины. С 2003 г., когда были введены мясные квоты на импорт, входящее в группу «Рубеж» ООО «Продимпорт» стало крупнейшим их получателем. В 2008 г. «Продимпорт» имел самую большую квоту на импорт свинины (42000 тонн при общем объеме квоты в 493000) и курятины (88000 тонн из 878000). Владельцы «Рубежа» решили заняться собственным производством мяса и на кредитные средства купили птицефабрики в Псковской и Новгородской областях, провели их модернизацию. Но после кризиса 2008 г. у компании начались финансовые проблемы. Сейчас все основные компании «Рубежа» проходят процедуру банкротства, их имущество продается на торгах.

Верюжский, Капитонов и Кукенко признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Суд установил, что в октябре 2009 г. Капитонов и Верюжский провели сделку купли-продажи 100% уставного капитала фирмы, обладающей тарифными квотами на ввоз мяса в Россию рыночной стоимостью более 1,7 млрд руб., говорится в сообщении прокуратуры. По данным суда, они пообещали потерпевшему - руководителю этой фирмы, что после продажи своей доли он сможет получать доход и будет включен в состав бенефициаров. В результате этого потерпевший продал Кукенко долю капитала за 45 000 руб., при реальной ее стоимости в размере около 4 млрд руб., после чего был полностью отстранен от получения прибыли.

Кроме того, Капитонов и Верюжский создали условия для лишения одного из банков города права на обращение взыскания на имущество подконтрольной им организации, в результате чего банку причинен ущерб на сумму около 3 млрд руб., установила прокуратура.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил Капитонову и Верюжскому наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 500 000 руб. каждому, Кукенко - три года лишения свободы. В связи с фактическим отбытием наказания Кукенко был освобожден в зале суда. Предполагается, что Верюжский и Капитонов будут отбывать срок в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Защита намерена подать апелляцию.

Потерпевшим по делу признан Геннадий Хрючкин (второй основатель АПК «Рубеж»), он обвинил Василия Верюжского и Ивана Капитонова (гендиректора ООО «Продимпорт») в том, что они заставили его продать ООО «Продимпорт» за 45 000 руб. при его реальной стоимости почти в 100 000 раз больше. Но, как говорит адвокат Верюжского, реальная стоимость «Продимпорта» к тому времени (в 2009-2010 г.) была нулевой из-за наличия больших долгов, фактически стоимость компании была отрицательной - минус 550 млн руб., однако судом была принята оценка компании без учета долговой нагрузки. Таким образом, в этом деле отсутствует событие преступления, Хрючкину не был причинен этой сделкой реальный ущерб, настаивает адвокат. Банк «Санкт-Петербург» также не понес ущерб, он реализует свои права на возврат средств в процедурах банкротства компаний ГК «Рубеж» и личного банкротства собственников «Рубежа», кроме того, отсутствие ущерба банку подтверждено недавним решением того же Московского районного суда, добавил защитник. По его словам, принятое судом решение фактически повторяет обвинительное заключение, и основано исключительно на показаниях Хрючкина. Он собирается оспаривать его. Адвокат также напомнил, что Верюжский, Капитонов и Кукенко находились в СИЗО с 2014 г., хотя все это время по закону считались невиновными, жалобу на это адвокат собирается подать в ЕСПЧ.