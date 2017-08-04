Сечин рассказал о рисках запуска нефтехимического производства на Дальнем Востоке

«Роснефти» не хватает газа для проекта, а «Газпром» отказывает в поставке

Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: «Роснефти» не хватает газа

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Первые две очереди (мощность переработки – 12,5 т, производство нефтехимической продукции – 3,4 млн т) будут введены до 2022 г., сказал министр энергетики Александр Новак Smartmoney

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин посетовал, что компания пока так и не достигла договоренности с «Газпромом» о поставках газа для Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) на Дальнем Востоке. Это ставит под угрозу срок реализации проекта, заявил он (слова по ТАСС). Сечин сказал, что «Газпром» предлагает найти ресурсы газа из периметра «Роснефти», но у компании нет таких ресурсов.