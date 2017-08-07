«Лента» решила отличиться от конкурентов

Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: «Лента» решила отличиться

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С конца прошлого года у «Ленты» проблемы с привлечением новых покупателей Александр Демьянчук / ТАСС

Российская розничная торговля стала серой и однообразной, сетовал год назад бывший гендиректор X5 Retail Group, а сейчас первый зампред Сбербанка Лев Хасис: «Серая потому, что торговое предложение, которое участники рынка несут потребителю, оно тоже становится одинаковым. Большие и маленькие магазины продают одинаковые товары примерно по одинаковым ценам» (цитата по RNS).