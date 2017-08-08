Аренда вагонов бьет рекорды
- Дарья Белоглазова
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Стоимость аренды полувагона на сутки в июне – июле достигла рекордных значений с начала года, следует из аналитического обзора Объединенной вагонной компании (ОВК). Спрос на полувагоны ощутимо превышает предложение – доступного парка почти нет и на спотовом рынке ставки для мелких партий полувагонов доходят до 1500–1700 руб. в сутки, отмечает главный аналитик ОВК Лейсана Коробейникова. Причина – в резком росте перевозок угля (+9,6% к январю – июлю 2016 г.), промышленного сырья (+11,6%) и лесных грузов (+3,9%), а также ограничении производства полувагонов – последние три месяца простаивал «Алтайвагон», добавил представитель ОВК. Последний раз так дорого аренда полувагонов обходилась пять лет назад – аренда полувагонов стала стремительно дорожать в 2016 г., когда началось массовое списание старого подвижного состава (см. график).
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