Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: «Еврохим» выходит в море
Андрей Мельниченко продал «Еврохиму» два сухогруза
Такие суда могли стоить около $25 млн. Они нужны, чтобы обеспечивать сырьем европейские заводы компании
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«Еврохим» купил еще два судна для перевозки сырья на свои европейские заводы
Лев Федосеев / ТАСС
Крупнейший в России производитель удобрений «Еврохим» купил у материнской структуры AIM Capital S.E. две компании, каждая из которых владеет одним судном, следует из отчета компании за II квартал 2017 г. «Еврохим» рассматривает данную операцию как покупку активов, отмечено в отчете.
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