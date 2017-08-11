Андрей Мельниченко продал «Еврохиму» два сухогруза

Такие суда могли стоить около $25 млн. Они нужны, чтобы обеспечивать сырьем европейские заводы компании

Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: «Еврохим» выходит в море

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«Еврохим» купил еще два судна для перевозки сырья на свои европейские заводы Лев Федосеев / ТАСС

Крупнейший в России производитель удобрений «Еврохим» купил у материнской структуры AIM Capital S.E. две компании, каждая из которых владеет одним судном, следует из отчета компании за II квартал 2017 г. «Еврохим» рассматривает данную операцию как покупку активов, отмечено в отчете.