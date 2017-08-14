Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Туркмения осталась с газом
Туркмения лишилась крупного покупателя газа в лице Ирана
Прежний крупный клиент – «Газпром» в новых поставках по старым ценам не заинтересован
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Новых труб для своего газа Туркмения так и не построила
STR / AFP
В начале августа Иран запустил в эксплуатацию новый газопровод для транспортировки газа в северные регионы страны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на иранскую госкорпорацию National Iran Gas Co. (NIGC). Трубопровод Дамган – Нека, рассчитанный на прокачку до 40 млн куб. м в сутки, полностью заменит импорт из Туркмении, заявил представитель NIGC Хедаят Омидвар. Протяженность нового трубопровода – 170 км, проектная мощность – до 14,6 млрд куб. м в год. Стоимость строительства оценивается примерно в $250 млн. Туркмения в 2016 г. экспортировала в Иран около 6,7 млрд куб. м газа, по данным BP.
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