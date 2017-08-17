Транспорт
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: С поправкой на тариф

Российским портам придется пересчитать тарифы

Президент Владимир Путин поручил с 1 января 2018 года исчислять их в рублях, а не в долларах

Российские порты должны рассчитывать тарифы в рублях с 1 января 2018 г., заявил президент Владимир Путин на совещании о транспортной инфраструктуре Северо-Запада России. Но на этот раз президент готов такое решение ввести «с оговорками» для некоторых проектов стивидоров, поскольку существует риск убытков для стивидорных проектов, которые еще не вышли на прибыль, уточнил министр транспорта Максим Соколов.

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