Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: С поправкой на тариф
Российским портам придется пересчитать тарифы
Президент Владимир Путин поручил с 1 января 2018 года исчислять их в рублях, а не в долларах
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Крупным транспортным компаниям удобнее тарифы в валюте, потому что рубль может как расти, так и снижаться, сказал на совещании гендиректор СУЭК Владимир Рашевский
А. Махонин / Ведомости
Российские порты должны рассчитывать тарифы в рублях с 1 января 2018 г., заявил президент Владимир Путин на совещании о транспортной инфраструктуре Северо-Запада России. Но на этот раз президент готов такое решение ввести «с оговорками» для некоторых проектов стивидоров, поскольку существует риск убытков для стивидорных проектов, которые еще не вышли на прибыль, уточнил министр транспорта Максим Соколов.
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