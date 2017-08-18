Президент ЦСКА Евгений Гинер стал акционером «ТНС Энерго»
Он получил 25% одной из крупнейших энергосбытовых компаний
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Президент ЦСКА Евгений Гинер стал акционером «ТНС Энерго»
М. Стулов / Ведомости
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер приобрел 25% «ТНС Энерго». Об этом говорится в сообщении энергосбытовой компании. Детали сделки не сообщаются. Получить комментарии представителей Гинера и «ТНС Энерго» пока не удалось. В пятницу 25% «ТНС Энерго» на Московской бирже стоили почти 5 млрд руб.
«ТНС Энерго» управляет 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России, все они имеют статус гарантирующих поставщиков, ее контролирующим акционером является Дмитрий Аржанов. Выручка группы в 2016 г. составила 195,3 млрд руб., чистая прибыль — 763,7 млн руб. При этом долг компании достиг почти 22 млрд руб., а дебиторская задолженность увеличилась на 28% до 25,7 млрд руб.
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