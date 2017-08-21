Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Энергии всем не хватит
Калифорнии угрожают проблемы с энергоснабжением из-за солнечного затмения
Штат, где до 40% потребностей обеспечивается солнечными станциями, лишится тысяч мегаватт энергии
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В понедельник солнца в Калифорнии не будет с 9 утра до полудня
Pixabay
В Калифорнии сетевой оператор прокладывает дополнительную линию от газовых и гидроэлектростанций с целью покрыть снижение выработки солнечными электростанциями. По оценкам сетевой компании PJM Interconnection, владеющей сетями от Иллинойса до Нью-Джерси, она потеряет до 2,5 ГВт энергии и собирается заместить ее из других источников.
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