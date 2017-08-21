Транспорт
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Разгрузить, нельзя повредить

РЖД недовольна уровнем модернизации в портах

Монополия призывает стивидоров обновить оборудование, чтобы оно не повреждало вагоны при разгрузке

РЖД выявила за 2016 г. более 110 000 повреждений, нанесенных вагонам при разгрузке в портах, а за первое полугодие 2017 г. – более 50 000, 90% из них «дефицитные» полувагоны, говорится в письме Союза операторов железнодорожного транспорта в адрес компаний – членов союза. В большинстве портов для разгрузки используются грейферы – специальные ковши, которые крепятся на кран (см. иллюстрацию). Именно они, по версии РЖД, и повреждают вагоны. Представитель Союза операторов отправку письма подтвердил. Представитель РЖД лишь подтвердил данные, но от комментариев отказался.

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