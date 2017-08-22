Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: «Мечелу» не вернут долг
«Мечел» не сумел вернуть свои $830 млн
Эти деньги восемь лет помогли группе «Эстар» Вадима Варшавского избежать банкротства
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Дальнейшую возмещаемость кредита «Мечел» оценил в 0 руб.
Andrey Rudakov / Bloomberg
«Мы уже создали резервы под эти обязательства [группы «Эстар»] в нашей отчетности и провели их как убыток, но при этом не оставляем надежды взыскать свое», – надеялся в 2014 г. гендиректор «Мечела» Олег Коржов. Вернуть $830,3 млн долга «Эстар» должен в ноябре 2017 г., говорится в отчете «Мечела» за 2016 г. Но долг признан невозвратным. Заложенное по кредитам имущество группы «Эстар» «Мечел» в залог не принял, так как заложенные активы находятся в состоянии банкротства и имеют высокую задолженность, говорится в отчете «Мечела». Представитель компании дополнительных комментариев не предоставил. Получить комментарии владельца «Эстара» Вадима Варшавского не удалось.
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